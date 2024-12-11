لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو.. عمرو يوسف يتحدث عن مصير الجزء الثاني من فيلم "شقو"

02:14 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفنان عمرو يوسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان عمرو يوسف عن احتمالية وجود جزء ثاني من فيلم "شقو"، وذلك خلال لقائه على هامش حفل توزيع جوائز "The Best".

وقال عمرو: "مش هنشتغل ولا هنصور إلا لما يبقى السيناريو في إيدينا كامل ومتكامل ومظبوط، وحاسين كلنا كصناع، وعلى رأسنا المخرج كريم السبكي، إننا نقدر نقدم حاجة أحسن من الأولانية بكتير".

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "شقو" حقق نجاحًا كبيرا، ودخل في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك بطولة الفيلم كلًا من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

اقرأ أيضًا:

"درجة الحرارة بتعدي 40".. رنا سماحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

محمد ثروت لـ"مصراوي": استمتعت بالتمثيل باللغة العربية في "سكر" وماجدة زكي قلبها أبيض

محمد سامي بصحبة أندرو جارفيلد بطل "Spider Man".. والجمهور: "هتعمل الجزء الثالث ولا ايه!"

حدث بالفن| خطوبة فنانة ونقل منى فاروق المستشفى وجمال سليمان يعلن نيته الترشح لرئاسة سوريا

عمرو يوسف فيلم شقو حفل توزيع جوائز The Best
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة