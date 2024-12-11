بالفيديو.. عمرو يوسف يتحدث عن مصير الجزء الثاني من فيلم "شقو"

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان عمرو يوسف عن احتمالية وجود جزء ثاني من فيلم "شقو"، وذلك خلال لقائه على هامش حفل توزيع جوائز "The Best".

وقال عمرو: "مش هنشتغل ولا هنصور إلا لما يبقى السيناريو في إيدينا كامل ومتكامل ومظبوط، وحاسين كلنا كصناع، وعلى رأسنا المخرج كريم السبكي، إننا نقدر نقدم حاجة أحسن من الأولانية بكتير".

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "شقو" حقق نجاحًا كبيرا، ودخل في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك بطولة الفيلم كلًا من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

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