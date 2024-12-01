لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إلهام شاهين تحتفل بتكريم ابنة شقيقتها في ملتقى الإبداع العربي بهذه الطريقة (فيديو)

08:18 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الفنانة إلهام شاهين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

أعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريم ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، في ملتقى التميز والإبداع العربي.

ونشرت إلهام شاهين، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لولو حبيبتى وصاحبتى وبنتى ربنا يسعدك ويفرح قلبي بيكي دايما يا ست البنات يا أحلى قلب في الدنيا، وكل الشكر على هذا الفيديو الجميل والمؤثر جدا فيا".

كما احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها الفنان أمير شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: " "سنة حلوة عليك يا حبيبي .. عقبال 100 سنة سعادة ونجاح وراحة بال وصحة".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

الهام شاهين على انستجرام

اقرأ أيضا..

فجر السعيد تهاجم نوال الكويتية بعد سحب جنسيتها

نور محمود يعلن مشاركته في "صفحة بيضا" مع حنان مطاوع

إلهام شاهين انستجرام إلهام شاهين إلهام صفي الدين ملتقى التميز والإبداع العربي تكريم ابنة شقيقة إلهام شاهين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد ترشيح فيلم "رحلة 404" لجائزة الأوسكار.. ليلى علوي توجه رسالة لـ منى زكي

إعلان

إعلان