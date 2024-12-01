بالفيديو| إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أمير بحضور الأسرة

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كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يجمعها بأسرتها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها الفنان أمير شاهين.

وعلقت على الفيديو الذي ظهرت فيه الأسرة تغني أغنية عيد الميلاد "سنة حلوة عليك يا حبيبي .. عقبال 100 سنة سعادة ونجاح وراحة بال وصحة".

أمير شاهين ولد في 1 ديسمبر، ودخل المجال الفني في عمر صغير، من خلال مشاركته في عدة أفلام، بينها: "السجينتان"، "شيطان من عسل".

جدير بالذكر أن أخر أعمال أمير شاهين، كان حكاية "ألفريدو" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.