بعد تعيينها بـ"القومي للمرأة".. 10 معلومات عن صفاء أبو السعود

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كتب - معتز عباس:

صدر قرار جمهوري بتعيين الفنانة صفاء أبو السعود عضوًا بالمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات.

وخاضت صفاء أبو السعود مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية والإعلامية المتميزة، حيث جمعت بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج، وكانت مؤثرة في المشهد الفني المصري.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة صفاء أبو السعود:

- ولدت يوم 9 أكتوبر عام 1950، في المنصورة، لأب لواء الشرطة.

- بدأت حياتها الفنية في سن السابعة في برنامج "بابا شارو".

- التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت منه عام 1967، وحصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

- تعاونت مع ثلاثى أضواء المسرح "سمير غانم، وجورج سيدهم والضيف أحمد"، في تقديم عدد من المسرحيات، منها القاهرة فى ألف عام، الحرافيش، موسيقى في الحي الشرقي، أنت اللي قتلت عليوة.

- شاركت صفاء أبو السعود، في العديد من الأفلام، منها: "المراهقة الصغيرة"، "الرغبة والثمن"، "شباب يرقص فوق النار"، "البحث عن المتاعب"، و"إلى المأذون يا حبيبي"، و"غراميات عازب"، "بمبة كشر"، و"ملوك الضحك".

- قدمت العديد من المسلسلات الدرامية منها: "لسه بحلم بيوم"، "إلا دمعة حزن"، "النهر والتماسيح"، "غوايش"، "برج الحظ"، و"ضيوف مزعجين جداً".

- نجحت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها: برنامج "أوراق سينمائية"، برنامج "ساعة صفا"، برنامج "سهراية"، برنامج "حكايات وذكريات".

- كما قدّمت عدد من الأغنيات منها "وردي"، "قدم الخير"، و"الحلوة"، وأشهر أغانيها "أهلا بالعيد".

- تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، مؤسس شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.

- أنجبت من زوجها الراحل الشيخ صالح، ثلاثة بنات هن "أصيل" و"هديل" و"نضير".

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