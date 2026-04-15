وجه الفنان محمد صبحي، رسالة لجمهوره عبر السوشيال ميديا، يؤكد من خلالها أنه مثل وهو كفيف على خشبة المسرح لمدة 5 سنوات ليكتشف من خلالها أن الإنسان بحاجة ليفعل ذلك حتى يرى أكثر.

محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع مسرحية "وجهة نظر"

ونشر صبحي، صورة له من المسرحية، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أنا مثلت وجهة نظر على المسرح ٥ سنين وأنا مغمض عرفت يعني إيه (بصيرة الكفيف) واكتشفت إن الإنسان محتاج يغمض أحيانا عشان يشوف أكتر".

أحداث مسرحية وجهة نظر

وعرضت مسرحية وجهة نظر عام 1989 ودارت قصتها الكوميدية حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة ويأتي لهم عرفة الشواف (محمد صبحي) الأعمى الذي كان في السجن وخرج فيأتي إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم.

أبطال مسرحية وجهة نظر

شارك في بطولة المسرحية محمد صبحي وعبلة كامل وهناء الشوربجي ومحمود أبو زيد وشعبان حسين وعزة لبيب وتأليف لينين الرملي وإخراج محمد صبحي.

اقرأ أيضا:

