تصدر اسم فيلم برشامة تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب إجمالي الإيرادات التي حققها على مدار 4 أسابيع منذ طرح الفيلم في عيد الفطر المبارك.

ووصلت إيرادات فيلم برشامة عن الأسبوع الماضي 26 مليونا و948 ألفا و48 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه العمل خلال 4 أسابيع من طرحه في السينمات المختلفة 166 مليونا و304 ألاف و213 جنيها.

أحداث فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

أبطال فيلم برشامة

فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، إخراج خالد دياب.

اليوم.. أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد





"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"



