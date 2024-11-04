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صانع نجومية مايكل جاكسون وجمع النجوم العرب في "بكرة".. معلومات عن أيقونة الموسيقي كوينسي جونز

04:47 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    كوينسي جونز
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    كوينسي ومايكل
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    كوينسي وكاتظم
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر أيقونة الموسيقى العالمية كوينسي جونز، قوائم مواقع التواصل، عقب الإعلان عن رحيله، عن عمر يناهز 91 عاما

ويعد كوينسي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، أبرز صناع الموسيقى العالمية، من خلال إسهاماته المختلفة، إذ كان موسيقيًا، وكاتب أغاني، ومنتج موسيقي، وقائد أوركسترا، ومنظم حفلات، ومالك ومدير تنفيذي لشركة تسجيلات، ومنتج تلفزيونيا وسينمائيا.

وساهم الراحل في صعود نجومية نخبة من أبرز النجوم، إذ أنتج ألبومات مايكل جاكسون الأكثر مبيعًا "Off the Wall" و "Thriller" و "Bad" .

وتعاون كوينسي أيضا، مع العازف والمؤلف الموسيقي راي تشارلز، وأيقونة الأغنية الفرنسية وفرانك سيناترا .

وتولى كوينسي، جمع أكبر حشد من نجوم الأغنية العالمية، عام 1985 وقدموا أغنية "We Are the World" التي حققت الرقم 1 على قائمة Billboard Hot 100.

وعلى مستوى العالم العربي، تولى الراحل كوينسيجونز، عام 2011، إنتاج الأغنية التي جمعت 25 مطرب ومطربة من رموز الأغنية العربية "بكره"، وشارك بها كاظم الساهر، ماجدة الرومي، شيرين عبدالوهاب، أسماء المنور، صابر الرباعي، تامر حسني، أكون، ريم بنات، وسعاد ماسي، وغيرهم

مايكل جاكسون كوينسي جونز نجوم الفن
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