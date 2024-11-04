شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا كبيرا في الكويت ضمن سباق "رود رش"

كتب هاني صابر:

تشهد الكويت حدثا ترفيهيا مميزا يوم 29 نوفمبر الجاري، حيث تستضيف فعالية "رود رش" السنوية التي تعود بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)، إلى جانب حفل جماهيري ضخم تحييه النجمة شيرين عبدالوهاب في الكويت وسيتم طرح التذاكر قريبا من خلال الموقع الرسمي لإيفنتات.

ويتميز هذا الحدث بأنه سباق سيارات حصريا للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد.

وتستمر الفعالية طوال اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسين لهذا الحدث الأضخم والمتوقع حضور جماهيري كبير كعادته في دوراته السابقة التي لاقت نجاحا مميزا.

وتطل النجمة شيرين عبدالوهاب بحفل فني مميز يُنتظر أن يجذب عشاق الفن من مختلف الأعمار.

ويأتي تنظيم هذا الحدث المميز بإدارة شركة كويتية، ما يبرز دور الكفاءات المحلية في إثراء المشهد الترفيهي بالكويت، ومن المتوقع أن تكون ليلة لا تُنسى، تجمع بين الإثارة الفنية والتشويق الرياضي، لتجربة ترفيهية شاملة تعزز مكانة الكويت كوجهة للفعاليات المميزة في المنطقة.

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