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"معنديش اعتراض".. داليا مصطفى تكشف موقفها من دخول ابنتها عالم التمثيل

08:30 م الأحد 03 نوفمبر 2024

داليا مصطفى

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنان داليا مصطفى موقفها من دخول ابنتها سلمى عالم الفن والتمثيل.

وقالت داليا، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام": "سلمي هي مش شبهي يمكن بس ممكن تكون الطريقة.. سلمى حبيبتي زي القمر".

وأضافت: "أنا مش بدخل في حياتها معرفش هي عايزة تمثل بالفعل ولا لأ، بس مش هيكون عندي اعتراض وهقوم بتوجييها، الأول إنها تخلص دراستها حبت تمثل مفيش مشاكل بس في نفس الوقت يكون في اهتمام بالدراسة".

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ArabWood‎‏ (@‏‎arabwoodtv‎‏)‎‏

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" الذي جمعها مع الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

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داليا مصطفى برنامج عرب وود انستجرام مسلسل علاقة مشروعة دراما رمضان
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