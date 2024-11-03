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أحدث ظهور لـ نهال عنبر مع نجلها وحفيديها

01:13 م الأحد 03 نوفمبر 2024

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها، صورة تجمعها بنجلها المخرج حسام الحسيني، وحفيديها.

ونشرت "نهال" الصورة من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها: "صباحكم جميل مع ابني وأحفادي الغاليين".

يذكر أن أخر أعمال نهال عنبر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

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نهال عنبر حسام الحسيني إنستجرام
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