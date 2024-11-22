مهرجان القاهرة السينمائي.. إعلان جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولية

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مُنحت جائزة شادي عبدالسلام من مسابقة أسبوع النقاد الدولية لأحسن فيلم للمخرج أجاث ريدينجر عن فيلم ألماس خام، من فرنسا، وذهبت جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم سيمون الجبل، إخراج فيديريكو لويس، من الأرجنتين.

ومنحت اللجنة تنويه خاص لفيلم أبو زعبل 89 للمخرج بسام مرتضى.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.