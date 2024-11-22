خالد الصاوي: "أشارك في رمضان بـ المداح وسيد الناس وأتمنى (أصل الحكاية) ينزل قريب"

كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بنجاح الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بحفل الختام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، قال الصاوي: "عندي المداح 5، وسيد الناس مع محمد سامي المخرج والنجم الرائع عمرو سعد، والرائعة إلهام شاهين ومجموعة عمل رائعة".

وعن مشاركته في السينما، أوضح: "اشتغلت في كذا حاجة، منها أصل الحكاية للسيناريست والمخرج محمد أمين، وأفكاره اللي دايمًا بتبقى خارج الصندوق، فيلم حلو وأتمنى ينزل قريب".

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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