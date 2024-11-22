أمينة خليل عن مسلسل "لام شمسية" في رمضان 2025: "الجمهور هيتصدم بقضيته"

كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بنجاح الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك من حفل الختام الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وعن مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه في موسم رمضان 2025: "مسلسل صعب بيناقش موضوع اتناقش قبل كده لكن مش بالطريقة دي، ودوري وسرد الأحداث مختلف، أنه بيبدأ على طول بيناقش القضية من حلقاته الأولى وهيبقى صدمة، وحاليًا مركزة في رمضان وعاملين معسكر".

ووجهت رسالة للفنان حسين فهمي، قائلة: "مهرجان القاهرة السينمائي له معزة خاصة، بحب جدًا أبقى موجودة، للأسف مكنتش موجودة في الافتتاح، لكن موجودة في الختام، وببارك لأستاذ حسين فهمي على المهرجان وجائزة جولدن جلوب، ومستنية أشوف المهرجان بيكبر أكتر وأكتر".

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