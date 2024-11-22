خالد الصاوي عن فكرة ترميم الأفلام: "بحس نجيب الريحاني لسه مخدش التقدير الكافي"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان خالد الصاوي، عن حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، وعن سعادته بنجاح الدورة المؤجلة من العام الماضي، كما وجه الشكر للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وذلك بحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وعن كواليس مهرجان القاهرة السينمائي وتضامنه هذا العام مع الشعب الفلسطيني واللبناني، قال: "إن شاء الله دايمًا يبقى عندنا احتفالات، واحنا بنأكد اننا واقفين مع الشعب الفلسطيني واللبناني، ومش هننساكم وقلبنا معاكم وإن شاء الله قريب أيدينا هتبقى معاكم".

وعن ترميم الأعمال السينمائية ، أوضح: "من أعظم الأفكار اللي شوفتها، لأني واكل وشارب سينما، وفكرة عظيمة ورائعة وبشكر كل اللي حط ايده في المشروع ده منها الأفلام التسجيلية أفلام شادي عبد السلام ويوسف شاهين، أستاذ نجيب الريحاني بحسه لسه مخدش التقدير الكافي، ولو في حاجة منعرفهاش من الأساتذة الكبار صلاح أبو سيف وكمال الشيخ وبركات، لأنهم الرواد، أحب أن كلها يتم ترميمها، والأفلام التسجيلية لأنها تراث مهم لينا، ونمرر الأفلام لكل المهرجانات التانية زي الأقصر والإسكندرية".

ووجه رسالة للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، قائلا: "بشكر حسين فهمي، الوجهة العظيمة اللي كلنا بنتشرف بيها وعملنا اسم وقيمة كبيرة، وهو قيمة وقامة كبيرة، وبشكر كل فريق العمل اللي ساعده، والمهرجان هو الأول والأقدم والأعرق، ومش هنسيبه أبدًا وخير تمثيل لينا هو الفنان حسين فهمي".

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