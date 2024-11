فيديو| الممثل الأمريكي تيري كروز يتجول في الحسين ويعلق: "خذني مجددًا إلى مصر"

كتب- مروان الطيب:

كشف الممثل الأمريكي العالمي تيري كروز، عن تجوله في منطقة الحسين وذلك خلال زيارته إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وحضوره أحد الفعاليات بسفح الأهرامات وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم والشخصيات العامة.

ونشر كروز مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر مذهولًا، وعلق: "أنا في شوارع مصر، يا له من مكان مذهل، الكثير من التاريخ هذا شيء مذهل هؤلاء الناس يمشون في هذه الشوارع منذ آلاف السنين، انظروا إلى هذا، هذا هو التاريخ".

وحرص الفنان إيهاب توفيق على الترحيب بالممثل تيري كروز في مصر، ونشر إيهاب مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يرحب بالممثل تيري كروز وقال: "أهلا بك في مصر"، ليرد عليه كروز: "أهلا بكم وسعيد للغاية بأن أكون في مصر مع هذا السوبر ستار"، ثم تبادلا التحية، وحرص إيهاب توفيق على شكره.

يذكر أن، تيري كروز شارك مؤخرًا بعدد من الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل الرسوم المتحركة "Everybody Still Hates Chris"، وظهر كضيف شرف بمسلسل "Studio C" وتم عرضهما خلال العام الجاري.

