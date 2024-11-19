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"بإطلالة ملائكية".. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

07:01 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

هنا الزاهد

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هنا بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عاملة زي الملايكة، أحلى هنا، قمراية، ياجمالك يا هنا، ملاك".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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