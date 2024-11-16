أحدث ظهور لـ نرمين الفقي أمام البحر.. والجمهور يغازلها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أمام البحر.

ونشرت نرمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والسعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح الجمال على عيونك" ، "ده أحلى صباح ولا إيه" ، "جميلة" ، "قمر" ، "صباح الجمال" ، "قمر الله وأكبر عليكي" ، "أحلى نجمة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.