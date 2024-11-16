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أحدث ظهور لـ نرمين الفقي أمام البحر.. والجمهور يغازلها

11:07 ص السبت 16 نوفمبر 2024

نرمين الفقي

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أمام البحر.

ونشرت نرمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والسعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح الجمال على عيونك" ، "ده أحلى صباح ولا إيه" ، "جميلة" ، "قمر" ، "صباح الجمال" ، "قمر الله وأكبر عليكي" ، "أحلى نجمة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقي مسلسل محارب
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