بحضور الأسرة والأصدقاء.. طاهر أبو ليلة يحتفل بعيد ميلاده (صور)

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان الكوميدي طاهر أبو ليلة بعيد ميلاده، بحضور أفراد أسرته وأصدقائه، داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة الدقي.

وتمنى طاهر أبو ليلة خلال الاحتفال بعيد ميلاده أمنية، قائلًا: "شكراً لكل من هنأني بعيد ميلادي، عقبال ما نحتفل دايما مع بعض بكل الأعياد الحلوة، أتمني من ربنا انه يعيني ويقويني وأعرف أجوز بناتي".

وشارك طاهر أبو ليلة، في فيلم "بنسيون دلال"، الذي يعرض حاليًا في دور السينما المختلفة، بطولة الفنانة آيتن عامر، مصطفى متولي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، محمد رضوان، وليد فواز، أمجد الحجار، تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي.

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