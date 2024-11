"ليلة لا تنسى".. هالي بيري تعلق على مشاركتها في عرض أزياء إيلي صعب في الرياض

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

أعربت النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، عن سعادتها بحضور عرض مصمم الأزياء إيلي صعب العالمي الذي أقيم في الرياض، وسط تواجد مجموعة من أبرز وألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هالي بيري، صورا من كواليس العرض عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ليلى لا تنسى احتفالًا بأحد أبطال الأزياء، شكرًا إيلي صعب، الشرف كان لي".

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم، المغنية العالمية جينيفر لوبيز، المغنية الفرنسية سيلين ديون، والمغنية الكوبية- الأمريكية كاميلا كابيو.

وكانت آخر مشاركات النجمة هالي بيري بفيلم الرعب والإثارة "Never Let Go" نهاية شهر سبتمبر الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 16 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 25 مليون.

يذكر أن، هالي بيري تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الإثارة "The Process"، وفيلم الأكشن "Maude v Maude".

