بالصور.. ناهد السباعي تخطف الأضواء على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

تألقت الفنانة ناهد السباعي على السجادة الحمراء، عقب وصولها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

ووجهت ناهد السباعي التحية للحضور المشارك في حفل افتتاح المهرجان.

ينطلق مهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.