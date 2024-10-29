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"لن أنسى فضلك يا أستاذ".. بكلمات مؤثرة صلاح عبدالله ينعى حسن يوسف

06:18 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

صلاح عبدالله

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كتب - معتز عباس:

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "في عام١٩٨٣م تقريباً في الأسكندرية كان لقائي الأول بالنجم الكبير جداً حسن يوسف وتشرفت بالعمل معه..قد إيه كان متواضع وداعم بكل قوة لوجه جديد..لن أنسى فضلك يا أستاذ ‫وداعًا حسن يوسف‬، في رعاية الله يا غالي".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وكشف الفنان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان الجنازة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال : "تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"، موعد ومكان صلاة الجنازة".

صلاح عبدالله على انستجرام

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