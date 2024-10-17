بالصور.. مراد مكرم بعد خسارة الكثير من وزنه: "3 شهور من التعب والشقى"

مراد مكرم فى أحدث ظهور له من داخل صالة الألعاب الر

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان مراد مكرم متابعيه، أحدث ظهور له من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، بعد خسارته للوزن بشكل ملحوظ.

ونشر مراد صورًا له من داخل "الجيم"، عبر حسابه بموقع "انستجرام، وعلق: "3 شهور من المجهود والتعب والشقي".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أيوة نزلت في الوزن فعلا.. استمر "، "طبعا فرق كبير"، "عمل رائع استمر"، "الفرق واضح فعلا".

يذكر أن، مراد مكرم شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "سر إلهي" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وخاض بطولته روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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