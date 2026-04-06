ما لم يحكى عن بني مزار.. أحمد عبدالوهاب يستعد لتصوير القصة الكاملة

كتب : منى الموجي

07:25 م 06/04/2026 تعديل في 09:20 م
يستعد الفنان أحمد عبدالوهاب لتصوير الحدوتة الثانية من القصة الكاملة والتي تحمل عنوان حكاية ما لم يحكى عن بني مزار وذلك في الأسبوع المقبل، بعد تعاقد الفنان محمد فراج على بطولة الحدوتة الأولى لعبة جهنم.

تفاصيل حكاية ما لم يحكى عن بني مزار

الحدوتة الثانية من بطولة أحمد عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.
وفي سياق آخر، ينتظر أحمد عبدالوهاب عرض مسلسله ورد على فل وياسمين، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنانة صبا مبارك.

مسلسل ورد على فل وياسمين، بطولة صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة أروما ستوديوز.

فيلم درويش

وشارك أحمد عبدالوهاب في بطولة فيلم درويش بدور رشدي، وهي شخصية تعمل بالنصب وتتقن اللغة الفرنسية.
وحقق فيلم درويش إيرادات تخطت ٤٠ مليون جنيه، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبدالوهاب، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع.

فيلم أحمد وأحمد

وظهر أحمد عبدالوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابته أيضًا مع كريم سامي كيمز، الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي.

اقرأ أيضا

20 صورة للفنانة دينا دياب بعد تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق