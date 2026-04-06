يستعد الفنان أحمد عبدالوهاب لتصوير الحدوتة الثانية من القصة الكاملة والتي تحمل عنوان حكاية ما لم يحكى عن بني مزار وذلك في الأسبوع المقبل، بعد تعاقد الفنان محمد فراج على بطولة الحدوتة الأولى لعبة جهنم.

تفاصيل حكاية ما لم يحكى عن بني مزار

الحدوتة الثانية من بطولة أحمد عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد عبدالوهاب عرض مسلسله ورد على فل وياسمين، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنانة صبا مبارك.



مسلسل ورد على فل وياسمين، بطولة صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة أروما ستوديوز.

فيلم درويش

وشارك أحمد عبدالوهاب في بطولة فيلم درويش بدور رشدي، وهي شخصية تعمل بالنصب وتتقن اللغة الفرنسية.

وحقق فيلم درويش إيرادات تخطت ٤٠ مليون جنيه، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبدالوهاب، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع.

فيلم أحمد وأحمد

وظهر أحمد عبدالوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابته أيضًا مع كريم سامي كيمز، الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي.

