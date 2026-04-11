ريهام عبدالغفور عن مسلسل حكاية نرجس: الشخصية كانت تحتاج للعلاج النفسي

كتب : منى الموجي

03:38 م 11/04/2026

الفنانة ريهام عبدالغفور

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها معكم المعروض على قناة ON مساء أمس الجمعة 10 أبريل، الفنانة ريهام عبد الغفور، وفريق عمل مسلسل "حكاية نرجس" للحديث عن نجاح العمل الذي شارك ضمن الموسم الرمضاني 2026.

وأكدت ريهام عبدالغفور أنها تعاطفت مع شخصية "نرجس" عند خطفها للطفل الأول، بدافع رغبتها في أن تصبح أمًا، لكنها مع واقعة خطف الطفل الثاني تأكدت أنها مجرمة.

أوضحت ريهام أنها تعتقد أن شخصية "نرجس" كانت تعاني من خلل نفسي وتحتاج لعلاج، متابعة: "لو كانت راحت لدكتور كان يبقى كويس جدا"، مشيرة إلى أنها لا تدافع عن الشخصية وتعتبرها مجرمة، موضحة إلى أن بعض المجرمين مرضى.

وتابعت: "أعتقد أن شخصية نرجس في المسلسل شخص غير سوي، شخص لو أهله كان عندهم ثقافة أنهم يودوه لدكاترة نفسيين، كان ممكن ماتوصلش للإجرام ده"، مؤكدة أن نرجس كانت تتعامل بصدق على أن "يوسف" هو ابنها، وتلك أعراض لمرض نفسي يحمل اسم الضلالات.

مسلسل حكاية نرجس مستوحى من أحداث حقيقية، سيناريو وحوار عمار صبري، إخراج سامح علاء، بطولة ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، سماح أنور، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، يوسف رأفت.

