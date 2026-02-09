إعلان

"متبقاش خفيف.. الموضوع مخيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه "رامز ليفل الوحش"

كتب : معتز عباس

08:30 م 09/02/2026 تعديل في 10:11 م

بوستر برنامج رامز ليفل الوحش

أعلن النجم رامز جلال مشاركته في رمضان 2026 ببرنامج "رامز ليفل الوحش" المقرر عرضه على قناة "إم بي سي مصر".

ونشر رامز البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين".

وأضاف: "بعون الله رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر والله المستعان، اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف".

طرحت قناة "إم بي سي مصر" البوستر الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر رامز جلال في البوستر بإطلالة غير تقليدية يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه".

رامز جلال رمضان 2026 رامز ليفل الوحش

