رمضان 2026.. محمد إمام يكشف عن صعوبات واجهته في مسلسل "الكينج"

عبر النجم محمد إمام عن حماسه لمسلسل "الكينج"، ووصفه بأنه من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهوداً حقيقياً على كل المستويات، مشيرا إلى أنه يشعر بأن التجربة مختلفة عن أي عمل قدّمه من قبل، سواء على مستوى الفكرة أو طبيعة الدور أو حجم التصوير.

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر: "أصعب ما واجهته خلال العمل كان مشاهد الأكشن، بسبب المجهود البدني الكبير الذي تتطلبه، وهي المشاهد التي كانت تحتاج إلى إعادة أكثر من مرة حتى تخرج بالشكل المطلوب، خاصة مع حرصي دائماً على تقديم مشاهد حركة واقعية ومقنعة للمشاهد".

وأكد أنه استعد للدور بشكل مكثف، سواء من خلال تدريبات بدنية أو استعداد نفسي لطبيعة الشخصية، وأنه يفضّل تنفيذ معظم مشاهد الأكشن بنفسه، لما يمنحه ذلك من إحساس أكبر بالصدق أمام الكاميرا، ويجعل الأداء أكثر تأثيراً.

وتابع إمام "العمل صُنع بمجهود كبير من جميع فريق العمل وأجواء التصوير كانت مليئة بالحماس والالتزام، مع حرص جميع فريق العمل على تقديم أفضل ما لديهم"، معرباً عن أمله في أن يشعر الجمهور بهذا المجهود عند مشاهدة المسلسل في رمضان.

يُعرض المسلسل على شبكة قنوات "MBC مصر"، وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع بين الأخوة الثلاثة حمزة، وزمزم، وياقوت، أبناء المعلم سعد الدباح أحد تجار السلاح، والذي يرحل تاركاً لهم ميراثاً مُعقداً، ويبدأ الصراع بينهم في أجواء خارج إطار القانون مما يورطهم في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

"الكينج" دراما اجتماعية مليئة بأجواء الأكشن والإثارة على مدار 30 حلقة، من خلال نافذة على عالم شعبي شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، فلا تُحسم الصراعات بالكلمات وحدها، بل بالمواقف والقرارات المصيرية، داخل هذا الإطار، يرسم المسلسل صورة لواقع تتداخل فيه العلاقات العائلية مع حسابات النفوذ، وتتحول الحياة اليومية إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

تتبع الحلقات رحلة "حمزة الدباح" الشهير بـ"الكينج" الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام وعلاقته بعائلته وأخته "زمزم الدباح" التي تقوم بدورها حنان مطاوع وشقيقه "ياقوت الدباح" الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر، نتابع رؤيته الخاصة للحياة وطريقه المختلف في التعامل مع قسوتها، ورغم رابطة الدم التي تجمعهم، فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تدفعهم تدريجياً إلى مواقف متباينة، لتصبح الأخوة نفسها ساحة صراع غير معلن، تتداخل فيها مشاعر الحب بالخوف، والدعم بالشك.

مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبدالعظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.