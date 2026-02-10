كتب- مروان الطيب:

أيام قليلة تفصلنا عن بداية ماراثون موسم دراما رمضان 2026، إذ تعرض عدد من الأعمال الدرامية المميزة التي يتعاون خلالها نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المقرر عرضها على شاشة المحور:

أمير كرارة مسلسل "رأس الأفعى"

مسلسل "رأس الأفعى" مستوحى من وقائع حقيقية، يتناول سلسلة من المطاردات والأحداث المشوقة، إذ يبرز دور قيادة مجموعة من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر الجماعة الإرهابية (الإخوان) بهدف كشف مخططاتهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان ونسمة سمير، إخراج محمد بكير.

مسلسل "روج أسود"

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء يواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية، حيث تُعرض قضايا متنوعة تتجاوز الخيانة والانفصال إلى تعقيدات اجتماعية أكثر عمقًا.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أما بالنسبة للبرامج فيقدم الإعلامي يوسف الحسيني برنامج "أصوات سماوية"، وبرنامج "سحور النجوم " تقديم الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم ، وبرنامج "منشد مصر" تقديم الشيخ يسري عزام .

محمد رجب مسلسل "قطر صغنطوط"

تدور أحداث المسلسل حول ياسين الإعلامي اللامع الذي شيد صرح شهرته فوق أنقاض دار أيتام احترقت ذات ليلة بفعله، حين كان مجرد فتى مقنع. وبعد سنوات من الصمت، تنهار قلاعه المنيعة حين تلمس حبيبته 'يسرى' خيط الحقيقة، لتلقى حتفها وتفتح بموتها أبواب الجحيم. ومع غوصه في رماد الماضي، تطفو حقائق مدفونة لا تكشف فقط عن هوية المحرضين، بل عن جذور الظلام الكامنة في أعماقه.

يشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد بدير، كريم عفيفي، غفران محمد، عايدة فهمي، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج هاني حمدي.

نسرين أمين مسلسل "البخت"

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، سلاحه النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ. يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، عبير صبري، أحمد وفيق، مجدي كامل، تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام.

درة مسلسل "إثبات نسب"

تدور أحداث المسلسل حول امرأة بسيطة تجد نفسها عالقةً في صراعٍ ضارٍ يتجاوز حدود طاقتها، حين يصبح طفلها الوحيد رهينةً في حرب نفوذٍ قذرة تجمع بين سطوة المال وجشع السلطة. ومع تزايد الضغوط، تنحرف رحلة كفاحها من محاولة حمايةٍ غريزية إلى سقوطٍ في بئر التشكيك؛ حيث تُحاصرها الاتهامات في سلامتها العقلية وصدق ذاكرتها، لتصبح هي وجلادوها في مواجهة سؤال واحد: هل ما تراه حقيقة أم نسج من جنون؟.

يشارك ببطولة المسلسل كل من درة، محمود عبد المغني، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد عبده.

حنان مطاوع مسلسل "المصيدة"

تدور أحداث المسلسل حول “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة تجد نفسها مع ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق. مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.

ويشارك ببطولة المسلسل كلا من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبد العظيم، سلوى خطاب، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف.

