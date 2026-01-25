إعلان

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق مسابقة داوود عبدالسيد لسينما المؤلف في دورته الـ15

كتب : منال الجيوشي

08:16 م 25/01/2026

السيناريست سيد فؤاد

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن إطلاق مسابقة جديدة للسيناريو وسينما المؤلف تحمل اسم المخرج الكبير داوود عبد السيد.

المسابقة ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من عمر المهرجان، في إطار الاحتفاء بإسهاماته البارزة في السينما المصرية، وإهداء الدورة المقبلة إلى روحه تقديرًا لدوره الريادي في ترسيخ مفهوم "سينما المؤلف" كتابة وإخراجا، وما قدمه من أعمال شكلت علامات فارقة في تاريخ السينما العربية.

وتضم لجنة التحكيم كل من عبد الرحيم كمال، ناصر عبدالرحمن، ووسام سليمان.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يترأس شرف دورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، بينما يرأس لجنته العليا المنتج والموزع السينمائي جابي خوري.

