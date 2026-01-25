سوسن بدر تنضم لأبطال مسلسل "الفرنساوي" بطولة عمرو يوسف

انضمت النجمة سوسن بدر لأبطال مسلسل الفرنساوي بطولة النجم عمرو يوسف، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات. وهو من إنتاجات يانجو الأصلية وشركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام، وتأليف وإخراج آدم عبدالغفار، ويعيد عمرو للدراما التليفزيونية بعد غياب ثلاثة أعوام.

كان عمرو يوسف انشغل خلال الأعوام الماضية، بالمشاركة في بطولة أكثر من فيلم سينمائي، حققوا نجاحا كبيرا وإيرادات مرتفعة، بينها الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، شقو، درويش، السلم والثعبان 2- لعب عيال.

من ناحية أخرى تشارك سوسن بدر في السباق الرمضاني المُقبل ببطولة مسلسل الست موناليزا، مع عدد كبير من الفنانين، بينهم: مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، شيماء سيف.