رمضان 2026.. نيللي كريم تواصل تصوير "على قد الحب" في جاردن سيتي

تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها في مسلسل "على قد الحب" المكون من 30 حلقة، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

تقدم نيللي كريم دور امرأة تُدعى مريم تعمل مصممة مجوهرات. وتقوم حاليا بتصوير مشاهدها في جاليري تم تجهيزه بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة.

مسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي.