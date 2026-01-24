إعلان

رمضان 2026.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على بوستر مسلسل شقيقته "وننسى اللي كان"

كتب : مصراوي

10:00 ص 24/01/2026

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

كتب- مروان الطيب:
علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على بـ بوستر مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
نشر وائل بوستر المسلسل عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "عجبني البوستر ده كمان جدا".
كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"
يعد مسلسل "وننسى اللي كان" هو التعاون الثاني على التوالي بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بعد نجاح مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

وائل عبد العزيز ياسمين عبدالعزيز وننسى اللي كان

