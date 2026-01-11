إعلان

رمضان 2026.. كواليس تصوير مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داوود وميرنا جميل

كتب - معتز عباس:

07:16 م 11/01/2026

كواليس تصوير بابا وماما جيران

كشف الفنان أحمد داوود عن صورة من كواليس تصوير مسلسل بابا وماما جيران والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر داوود الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بصحبة الفنانة ميرنا جميل والطفل جان رامز، والتي تفاعل معها المتابعين.

ويشارك في مسلسل بابا وماما جيران كلًا من، أحمد داود وميرنا جميل ومحمد محمود وشيرين ومحمود حافظ وعايدة رياض وإسماعيل فرغلي وجان رامز ومن تأليف ولاء الشريف وإنتاج صادق الصباح.

بابا وماما جيران ميرنا جميل أحمد داود

