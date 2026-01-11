إعلان

رمضان 2026.. كواليس تصوير مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود وميرنا جميل

كتب - معتز عباس:

07:16 م 11/01/2026 تعديل في 11:01 م

كواليس تصوير بابا وماما جيران

كشف الفنان أحمد داود عن صورة من كواليس تصوير مسلسل بابا وماما جيران والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر داود الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بصحبة الفنانة ميرنا جميل والطفل جان رامز، والتي تفاعل معها المتابعين.

ويشارك في مسلسل بابا وماما جيران كلًا من، أحمد داود وميرنا جميل ومحمد محمود وشيرين ومحمود حافظ وعايدة رياض وإسماعيل فرغلي وجان رامز ومن تأليف ولاء الشريف وإنتاج صادق الصباح.

بابا وماما جيران ميرنا جميل أحمد داود

