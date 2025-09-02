كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة ذا بلانت ستوديوز عن التفاصيل الكاملة لمسلسلها الجديد "بطل العالم"، الذي بدأت تصويره مؤخرًا، بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، ويشاركهما البطولة النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، ومحمد لطفي. العمل من إخراج عصام عبدالحميد وتأليف هاني سرحان.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، في قالب يجمع بين المغامرة والكوميديا والرومانسية، ومن المقرر عرضه حصريًا على منصة يانغو بلاي ضمن الأعمال الأصلية للمنصة.

تدور أحداث "بطل العالم" حول شخصية صلاح الحريف (يجسدها عصام عمر)، بطل ملاكمة سابق يعيش حياة متواضعة بعدما ابتعد عن أضواء الشهرة، ليجد نفسه مضطرًا للعمل كحارس شخصي. ومع لقائه بدنيا الجندي (تجسدها جيهان الشماشرجي)، ابنة رجل أعمال متوفى، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب تهديدات المحروق زعيم المراهنات (يجسده فتحي عبدالوهاب)، ويُساق إلى عالم مليء بالأسرار والمخاطر، في مزيج يجمع بين الكوميديا والمواقف المشوّقة.

وقال المنتج طارق نصر، الرئيس التنفيذي لشركة ذا بلانت ستوديوز: "هدفنا من بطل العالم هو تقديم دراما مصرية معاصرة تعكس واقعنا بطريقة ممتعة وقريبة من الشباب، مع حبكة مشوّقة وأداء تمثيلي قوي. نحن سعداء بالتعاون مع عصام عمر، عصام عبدالحميد، وهاني سرحان، كما يسعدنا التعاون للمرة الثانية مع جو الخوند، مدير المحتوى الأصلي في يانغو بلاي، وعرض العمل على المنصة التي استطاعت في فترة قصيرة أن تثبت مكانتها كإحدى المنصات الرائدة في الشرق الأوسط."

وأضاف المخرج عصام عبد الحميد: "مسلسل بطل العالم يقدّم رحلة الأبطال الحقيقيين في حياتنا اليومية؛ هؤلاء الذين لا تعيقهم المشكلات أو الهزائم، بل يملكون القدرة على النهوض كل صباح بابتسامة رغم ما يخفونه من هموم. اختيار الفنان عصام عمر للبطولة جاء انطلاقًا من قدرته على التعبير بصدق عن قصص الشباب المصري والتأثير فيهم بواقعية. ما يميز العمل أيضًا عرضه عبر منصة يانغو بلاي، التي رغم حداثتها في السوق العربي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة بارزة في الصناعة. ويسعدني أن المنصة اختارت التعاون مع شركة إنتاج واعية بالصناعة وتهتم بالتفاصيل الفنية مثل ذا بلانت ستوديوز بقيادة المنتج طارق نصر. الرسالة الأهم التي يحملها المسلسل هي أن البطولة ليست حكرًا على بطل واحد، فكل إنسان لديه بطل العالم الخاص به، سواء كان أبًا أو أمًا أو صديقًا أو ابنًا."

ومن جانبه قال المؤلف هاني سرحان: "بدأت فكرة بطل العالم منذ نحو 4 أعوام، حين رغبت في تناول عالم حراس الشخصيات (البودي جارد) في إطار مغامرة كوميدية وإنسانية، وهو نوع أكتب فيه للمرة الأولى. طرحت الفكرة على منصة يانغو بلاي التي أبدت حماسًا كبيرًا، ومن ثم بدأنا رحلة تطوير النص مع المنتج طارق نصر والمخرج عصام عبدالحميد. استغرقت الكتابة والتطوير أكثر من ستة أشهر، وشهدت تعاونًا مثمرًا بين فريق العمل. يطرح المسلسل تساؤلات حول مفهوم البطولة الحقيقية ومن هو بطل العالم. وأتمنى أن يحظى العمل بنفس المتعة التي رافقتنا خلال تطويره، خاصة مع مشاركة نخبة من النجوم، منهم: عصام عمر، فتحي عبدالوهاب، جيهان الشماشرجي، ومحمد لطفي".

يُذكر أن أن ذا بلانت ستوديوز، تواصل أيضا تصوير فيلمها "إيجي بست" من بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ونجم الراب مروان بابلو.