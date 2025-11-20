28 نوفمبر.. "يانجو بلاي" تبدأ عرض مسلسل "2 قهوة"

كتبت- منى الموجي:

تطرح منصة يانجو بلاي بالتعاون مع الشركة المتحدة، أولى حلقات مسلسل 2 قهوة، يوم 28 نوفمبر.

يحكي المسلسل قصة دراما رومانسية مشوّقة، عن علاقة يحيى الوكيل بـ نيللي؛ التي تبدأ بتوافق وانسجام، ويتغير كل شيء مع اكتشاف اختلافات جوهرية تهدد العلاقة. ومع عودة طليقته وابنته إلى حياته، تعود مشاكل الماضي، فتتطور الأحداث بمفاجآت تختبر مدى قوة الحب بينهما.

مسلسل "2 قهوة" يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، مرام علي، إلى جانب نخبة من أبرز النجوم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار..