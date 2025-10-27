إعلان

رمضان 2025.. كارولين عزمي تشارك في بطولة "رأس الأفعى"

منى الموجي

10:34 م 27/10/2025

الفنانة كارولين عزمي

كتبت- منى الموجي:
تعاقدت الفنانة كارولين عزمي على المشاركة في بطولة مسلسل "رأس الأفعى" أمام الفنان أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.
العمل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان شريف منير.
يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي والذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، وجسدت دور راوية، وشارك في بطولة المسلسل، عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: أحمد عبدالعزيز، لوسي، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفاء الطوخي.

كارولين عزمي مسلسل رأس الأفعى أمير كرارة رمضان 2026

