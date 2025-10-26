إعلان

أول منشور من محمد سلام بعد إعلان عرض مسلسله كارثة طبيعية

كتب : معتز عباس

12:15 ص 26/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    واتش ات تعلن عرض كارثة طبيعية قريبا
  • عرض 3 صورة
    محمد سلام على فيسبوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج الفنان محمد سلام لأحدث أعماله الفنية مسلسل كارثة طبيعية، والمقرر عرضه قريبا على شاشة منصة "Watch it".

ونشر سلام بوستر مسلسل كارثة طبيعية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كارثة طبيعية، يعرض قريبًا".

مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام وعدد من النجوم، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن الفنان محمد سلام، وفريق عمل وأبطال مسلسل "كارثة طبيعية"، احتفالا بانتهاء التصوير في يناير 2025، لتعلن منصة "واتش ات" عرضه الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"قلب ورومانسية".. علي الحجار يغازل زوجته بهذه الطريقة

منة شلبي وحاتم صلاح وهايدي موسى.. 20 صورة لـ أحدث أفراح الوسط الفني

مسلسل كارثة طبيعية محمد سلام watch it فيسبوك محمد سلام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)