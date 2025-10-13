رمضان 2026.. شريف سلامة بطل مسلسل نيللي كريم الجديد

نشر برنامج "ET بالعربي" صور من تعاقد الفنان شريف سلامة على مشاركة النجمة نيللي كريم بطولة مسلسلها الجديد، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر شريف سلامة في الصور بجانب نيللي كريم وهم يوقعان على عقد المسلسل، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد ومن المتوقع إعلان المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

تعاون الفنان شريف سلامة مع النجمة نيللي كريم من قبل بمسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2022 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

يشارك الفنان شريف سلامة بعد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "جوازة ولا جنازة" ويشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم نيللي كريم، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، تأليف دينا ماهر و أميرة دياب، إخراج أميرة دياب.

يذكر أن النجمة نيللي كريم تشارك النجمة منى زكي بطولة فيلم "الست" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

