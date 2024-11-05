نيللي وياسمين ودنيا سمير غانم.. 10 نجمات في مواجهة ساخنة بالموسم الرمضاني 2025

"نتفليكس" تكشف عن صور جديدة من "موعد مع الماضي" قبل عرضه في 6 ديسمبر

بالصور| في يومها الأول بالرياض.. "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس ترفع لافتة

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر اسم عدد كبير من النجمات المشهد في الموسم الرمضاني المقبل، إذ تستعد 10 نجمات لخوض البطولة رمضان 2025.

ومع اقتراب موعد بداية الماراثون الدرامي، نرصد أسماء نجمات وقعن عقد البطولة وتجري التجهيزات استعدادًا للعرض، ومن أبرز هذه الأسماء.

مي عمر

تشارك للموسم الثاني، ببطولة مسلسل "إش إش"، من تأليف و إخراج محمد سامي، ويشاركها في العمل، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، علاء مرسي، و انتصار.

دنيا سمير غانم

ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، تظهر الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال عدة شخصيات، في مسلسل "عايشة الدور"، المكون من 15 حلقة.

إيمي سمير غانم

تقوم الفنانة إيمي سمير غانم، بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد، ببطولة مسلسل "حق آدم"، من تأليف أحمد سعد والي، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركة الزوجان بطولة مسلسل "عزمي و اشجان"

دينا الشربيني

للعام الثالث على التوالي، تواصل دينا الشربيني تواجدها من خلال مسلسل "كامل العدد"، حيث تنافس في رمضان 2025 بالجزء الثالث، ويشاركها البطولة شريف سلامة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، والعمل تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

روجينا

تدخل السباق، من خلال مسلسل، من إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت، واكتفت الفنانة روجينا، بالتأكيد أنه عن قضايا المرأة، وقال عنه زوجها النجم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، "هيضايق الرجالة".

ريهام عبد الغفور

تقوم ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة"، بمشاركة الفنان إياد نصار، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

ياسمين عبد العزيز

بعد خمس سنوات من تقديمها مسلسل " نحب تاني ليه"، تتعاون الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع المؤلف عمرو محمود ياسين، في مسلسها " نقابل حبيب".

أمينة خليل

تقوم الفنانة أمينة خليل ،ببطولة مسلسل "لام شمسية"، وهو من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوى.

ياسمين صبري

تشارك في السباق، ببطولة مسلسل"ضل حيطة"، من تأليف محمد سيد بشير، و إخراج إبراهيم فخر.

نيللي كريم

تستعد الفنانة نيللي كريم للمشاركة في دراما رمضان المقبل بمسلسلها الجديد "ناقص ضلع" وهو مكون من ١٥ حلقة

مسلسل "ناقص ضلع" بطولة: نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، ومن إخراج أحمد شاكر