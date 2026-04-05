مطرب القناع.. كابوتشي يطرح أغنية تيجي تيجي بالتعاون مع ريتشارد الحاج

كتب : منى الموجي

02:54 م 05/04/2026 تعديل في 07:02 م

أغنية تيجي تيجي لـ كابوتشي

كشف كابوتشي المعروف باسم مطرب القناع الأبيض، عن أغنية تيجي تيجي التي تشهد تعاونه مع المنتج ريتشارد الحاج، وطرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية الرقمية.

تفاصيل أغنية تيجي تيجي

أغنية تيجي تيجي، أول أغاني ألبوم كابوتشي الذي اختار له عنوان تورتة ويجمع بين موسيقى الراب والتراب.

تقول كلمات أغنية تيجي تيجي: "ما تيجي تيجي تيجي نتقابل، ويلا بينا لسه هتعدي الجمايل، القمر حلو برة وأنا متفائل، مجنون بحبي ليكي بس في الحقيقة عاقل، بيبي فاضية نصاية، أوي نخليها ربعاية، وبالمرة أقول على اللي في قلبي واللي حاسه أنا جوايا، انتي من زمان عجباني

من أول نظرة وانتي خطفاني، قمرايا مجنناني وفي عشقي ليكي مثبتاني".

تفاصيل ألبوم تورتة للمطرب كابوتشي

يضم ألبوم تورتة 9 أغاني من كلمات وألحان وتوزيع كابوتشي، بمشاركة عدد من صناع الموسيقى، في تجربة تمزج بين أنماط الراب والتراب والبوب والموسيقى الإلكترونية، ومن أبرز أغانيه "سوكيت" و"قلبي دق دق".

كابوتشي أعلن أنه سوف ينزع عن وجهه القناع الأبيض مع طرح الأغنية الأخيرة من ألبوم تورتة إذ اعتمد في ظهوره الأول على عنصر الغموض البصري، في محاولة لتحويل تركيز الجمهور من الشكل إلى الموسيقى.

