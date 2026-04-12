تصل لمليون جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب يستعد في الجامعة الأمريكية

كتب : معتز عباس

09:05 م 12/04/2026

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخمًا في الجامعة الأمريكية يوم 1 مايو القادم تحت شعار "الحكاية"، والذي تصل فيه أسعار التذاكر إلى مليون جنيه (VIP).

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وجاءت أسعار التذاكر على تدرج كبير وتتفاوت فيما بينها، حيث تم طرح 7 فئات من التذاكر

كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية عن أسعار التذاكر لـ 7 فئات وجاءت كالآتي:

فئة أولى: 1000 جنيه العادية
فئة ثانية: 2150 جنيهًا منطقة المشجعين
فئة ثالثة: 6000 آلاف جنيه الصف الأمامي
فئة رابعة 7500 جنيه البلاتيني
طرح تذكرة خاصة لعشرة أشخاص وسعرها 175 ألف جنيه
طرح تذكرة أخري سعرها مليون جنيه لـ 15 شخصا (VIP).

حفل عمرو دياب في اسطنبول

وأعلن الهضبة عمرو دياب إحياء حفلًا غنائًيا أغسطس المقبل في مدينة إسطنبول التركية، وتحديدًا في Ataköy Marina Arena.

يقام الحفل على مسرح أتوكي آرينا يوم 2 أغسطس المقبل، في لقاء يجمع الجمهور العربي والتركي مع عمرو دياب، الذي يستعد لتقديم أغاني مميزة وجديدة، فيحدث في بارز ضمن حفلات صيف 2026.

هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا
هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
"طاروا من صندوق النقل".. تفاصيل جديدة في حادث مصرع 4 أشخاص بالمنوفية
"طاروا من صندوق النقل".. تفاصيل جديدة في حادث مصرع 4 أشخاص بالمنوفية
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
خالد الصاوي عن خالد صالح: "أكتر من أخ وعيشنا سنوات الكفاح مع بعض"
خالد الصاوي عن خالد صالح: "أكتر من أخ وعيشنا سنوات الكفاح مع بعض"

