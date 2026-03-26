سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "كده حرام" غدًا

كتب : نوران أسامة

03:08 م 26/03/2026

تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أحدث أعمالها الغنائية "كده حرام"، غدًا الجمعة، عبر جميع المنصات الرسمية.

وروجت سميرة للأغنية من خلال صفحتها الرسمية على إنستجرام، إذ نشرت مقطع فيديو قصير من الأغنية وعلقت بجزء من كلماتها: "أسود لو تسود.. يبقى على الدنيا السلام".

تفاصيل أغنية "كده حرام"

كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: عمرو مصطفى، إنتاج، موسيقي: محمد مصطفى، المكساج والماستر: خالد رؤوف، الإخراج الإبداعي: نضال هاني، إنتاج: مزيكا.

آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية بعنوان "زن"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
