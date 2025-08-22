علي الحجار ممازحا جمهور حفله في القلعة: "الطريق واقف بسببكم"

كتبت- منى الموجي:

مازح المطرب الكبير علي الحجار جمهور حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المُقام على مسرح المحكى، مساء الخميس 21 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة 33 بسبب تأخر بدء الحفل.

وقال علي "سبب التأخير إننا كنا واقفين في صلاح سالم مدة طويلة، وده بسببكم كتر خيركم"، في إشارة لوجود إقبال كبير على الحفل.

وتابع مستكملا مزاحه "كنا محضرين 20 أغنية، هنحاول نخليها 10 أغاني، عشان نروحكم بدري، لأ هنقول العشرين إن شاء الله".

وافتتح الحجار الحفل بتتر مسلسل المال والبنون، وغنى "تجيش نعيش، في هويد الليل، ماتمنعوش الصادقين، على قد ما حبينا، من غير ما تتكلمي، أنا كنت عيدك، ذئاب الجبل، العروسة".

وتتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حيث أقيم حفلين متتاليين مساء الخميس 21 أغسطس على مسرح المحكى .

في الحادية عشرة مساءً صعد النجم علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي، ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعماله الغنائية الشهيرة، منها: العروسة، أنا كنت عيدك، زي الهوا، في قلب الليل، ذئاب الجبل، ريشة، جزيرة غمام، اعذريني، يا أبو الريش، مسألة مبدأ، الليل وآخره، الزين والزينة، عارفة، بوابة الحلواني.

قبله وفي الثامنة مساءً قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي حفلا بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومصاحبة كورال أكابيلا تدريب أدهم عزت.