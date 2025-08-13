كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة 21 أغسطس

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يوم 21 أغسطس الجاري، على خشبة مسرح عبادي الجوهر أرينا.

وروج حساب "بنش مارك" للحفل عبر "إنستجرام"، وعلق: "القيصر كاظم الساهر في ليلة مليئة بالقصائد والموسيقى".

يذكر أن القيصر كاظم الساهر كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا ضخمًا في الساحل الشمالي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

