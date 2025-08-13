تفاصيل حفل افتتاح الدورة 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت دار الأوبرا، تفاصيل حفل افتتاح الدورة 33 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والمقام بالتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 15 أغسطس على مسرح المحكى.

ويبدأ الحفل، الذي يتولى إخراجه مهدي السيد، بالسلام الوطنى يعقبه استعراض إسقاطات ضوئية يصاحبها مؤثرات صوتية تتناول رموز الغناء المصرى من تصميم عبد المنعم المصرى، وموسيقى وجدى الفوى.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح 12 شخصية أثرت المشهد الفني المصري والعربي إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، وهم الموسيقار هاني شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشي رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية"، محمود عرفات "مدير معهد الموسيقى العربية السابق"، ضياء الدين قنديل "مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل"، سامر ماضي "القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني على استوديو المونتاج"، خالد العايدى "بإدارة الصوت التجهيزات الفنية"، حسنى عبد المطلب "مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة"، وأسماء الراحلين محمد حسنى "مدير عام الإعلام الأسبق"، والمهندس أحمد علي بكر "مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية ".

ويقدم نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، بالحفل، أميرة أحمد، حسام حسني، أشرف وليد بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، فاصل غنائي يضم نخبة من المؤلفات الشهيرة منها بتونس بيك، التوبة، قال جاني بعد يومين، عاشقة وغلبانة وغيرها، ثم يقوم فريق وسط البلد بتقديم مختارات من أعماله الخاصة منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

وأعلنت دار الأوبرا عن توفير شاشات عرض عملاقة، ومناطق خدمات، أتوبيسات لنقل الحضور من البوابات إلى ساحة المسرح، وغيرها حرصاً على راحة الجمهور وتعزيز تجربة الحضور لضيوف المهرجان .