إعلان

الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحيي حفل افتتاح "The Village" وجهة التسوق والترفية بالعاصمة الجديدة

كتب : مصراوي

07:15 م 19/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village (1)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village (2)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح The Village (3)
  • عرض 10 صورة
    رامي صبري يحيي افتتاح The Village (1)
  • عرض 10 صورة
    رامي صبري يحيي افتتاح The Village (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري

تألق الميجا ستار رامي صبري في حفل جماهيري ضخم أُقيم في سيليا بمناسبة افتتاح "The Village"، أحدث وجهات التسوق والترفيه بالعاصمة الجديدة. وأحيا النجم رامي صبري ليلة فنية مميزة شهدت حضورًا كثيفًا بالآلاف من محبيه، الذين تفاعلوا بحماس مع أشهر أغانيه في أجواء مليئة بالطاقة والفرح.

وتعد منطقة " The Village " القلب النابض لسيليا، حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة متميزة على البُحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

وتم أمس الخميس افتتاح أحدث فروع "كارفور" في منطقة " The Village " وأعلن عن خصومات بنحو 10 % بمناسبة الافتتاح، كما افتُتحت منطقة الألعاب الترفيهية "Kids Station" مع عروض وخصومات تصل إلى 50 % بمناسبة الافتتاح .

رامي صبري سيليا طلعت مصطفى The Village

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟