تألق الميجا ستار رامي صبري في حفل جماهيري ضخم أُقيم في سيليا بمناسبة افتتاح "The Village"، أحدث وجهات التسوق والترفيه بالعاصمة الجديدة. وأحيا النجم رامي صبري ليلة فنية مميزة شهدت حضورًا كثيفًا بالآلاف من محبيه، الذين تفاعلوا بحماس مع أشهر أغانيه في أجواء مليئة بالطاقة والفرح.

وتعد منطقة " The Village " القلب النابض لسيليا، حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة متميزة على البُحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

وتم أمس الخميس افتتاح أحدث فروع "كارفور" في منطقة " The Village " وأعلن عن خصومات بنحو 10 % بمناسبة الافتتاح، كما افتُتحت منطقة الألعاب الترفيهية "Kids Station" مع عروض وخصومات تصل إلى 50 % بمناسبة الافتتاح .