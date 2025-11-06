سارة سحاب تطرح فيديو كليب أغنيتها "إحساس مختلف"

طرحت الفنانة سارة سحاب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "إحساس مختلف"، وهي أغنية رومانسية باللهجة المصرية.

تناول النص قصة الحب وتأثيره في الحياة، وكيف يمكن للعشق أن يحوّل حياة الإنسان إلى سعادة حقيقية وإحساس مختلف.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، وجسّد قصة حب مليئة بالمشاعر، إذ نُقلت من خلاله مشاهد تُظهر التحوّل في حياة الحبيبين.

وأعربت سارة سحاب في بيان صحفي عن سعادتها بطرح أغنيتها الجديدة، مشيرةً إلى أن "إحساس مختلف" تُعد من الأعمال الأقرب إلى قلبها، لأنها تعكس مشاعرها وتجربتها الفنية والإنسانية في الوقت نفسه.

أغنية "احساس مختلف" من كلمات كوثر الجنة أيمن وألحان وتوزيع حازم أحمد وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.