ماس محمد رحيم تطلق أغنتيها الجديدة "ضيعتني".. كلمات وألحان والدها

أطلقت المطربة الشابة ماس رحيم أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "ضيّعتني"، وهي من كلمات وألحان والدها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، وإنتاج شركة ديجيتال ساوند.

وكشفت ماس عن مفاجأة خاصة تتعلّق بالأغنية قائلة: "والدي الفنان محمد رحيم هو اللي اختار ليا أغنيات الألبوم، ومن بينها ضيّعتني، وهي قريبة جدًا من قلبي، والمفاجأة أن اللحن قديم، لحنه والدي في سنّ الشباب، وبيحمل إحساسه المعروف وتركيبته الموسيقية المميّزة. كان شايف إن الأغنية دي شبهى وإن محدش يقدر يقدّمها غيري بطريقتي وأسلوبى".

وأضافت: "كل أغنية في الألبوم ليها حالة خاصة وشخصية مختلفة، ووالدي كان دايمًا بيحب يصنع مشروع غنائي لكل موهبة يكتشفها، زي ما عمل قبل كده مع الفنانة روبي، وأنا فخورة جدًا بالألبوم مش علشان نفسي، لكن علشان والدي، لأنه غيّر شكل الموسيقى في الوطن العربي على مدار 30 سنة".

واختتمت ماس حديثها متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، قائلة: "أتمنى أغنية ضيّعتني وجميع أغاني الألبوم تعجب الناس وتلمس قلوبهم، لأنها نابعة من حب كبير وميراث موسيقي عظيم من والدي".

وجاءت كلمات أغنية ضيّعتني كالتالي:

ضيعتني منك لله

وجرحتني منك لله

خليتني أحزن على اللي فات

واندَم على قلبي وهواه...

(وتستكمل الأغنية بنفس المعاني العاطفية الراقية عن الفقد والبدء من جديد)

