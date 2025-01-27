"مبدع ابن مبدع".. تامر حسني يشيد بنجل علي الحجار: لازم نشتغل مع بعض

كتب- مروان الطيب:

أشاد النجم تامر حسني، بموهبة الفنان الشاب أحمد الحجار، نجل المطرب الكبير علي الحجار، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه "إنستجرام".

وأعاد تامر حسني نشر مقطع فيديو لنجل علي الحجار، وهو يغني أغنية تامر "كفاياك أعذار" وكتب عليها: "أحمد الحجار الفنان الحقيقي، المبدع ابن المبدع، الله عليك يا أحمد ما شاء الله، الله عليك وكمان شوفت لك أغنية أنا لك على طول لحليم، مش ممكن الهارموني الرائع اللي ضيفته، ياريت تبعت لي رقمك على الخاص لازم نشتغل مع بعض ولازم تعمل موسيقى تصويرية لازم نعمل ميوزيكال، بفنك ده أعتقد الميوزيكال من اهتماماتك واللي نفسك تقدمه".

وشارك الموهبة الشابة، أحمد الحجار، والده الفنان علي الحجار في حفل مشروع "100 سنة غنا"، وقدم مع والده أغنية "اكرمنا يا رب"، من ألحان الراحل أحمد الحجار، على خشبة المسرح الكبير، في دار الأوبرا المصرية.

وطرح الفنان تامر حسني مؤخرًا ديو بعنوان "فعلًا مبيتنسيش" مع الفنان رامي صبري لأول مرة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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