شذى حسون تستقبل العام الجديد بعمل غنائي رومانسي "قلبي اختار"

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كتبت- منى الموجي:

طرحت النجمة العراقية شذى حسون مع بداية ٢٠٢٥ عملها الغنائي الجديد بعنوان "قلبي اختار"، وصدرت حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية "قلبي اختار" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومانسي، إذ تُعد من الأغاني الرومانسية على طريقة Tropical House.

صدرت أغنية "قلبي اختار" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة في تعاون جديد يجمعهما. صُورت الأغنية في قصر عائشة فهمي في الزمالك.

تقوم فكرة الكليب على فرقة رقص يتدربوا في القصر، وتلعب شذى حسون دور البطلة التي تُحب بطل الفرقة وتضع له الورود ظناً منها بأنه لا يعرف حبها له، وفي النهاية يُفاجئها بخاتم الزفاف.

وأعربت شذى حسون أن سعادتها في بيان صحفي باستقبال العام الجديد بأغنية "قلبي اختار" التي وصفتها بالأغنية القريبة من قلبها، متمنيةً أن يختار كل إنسان ما يُناسب قلبه وحياته من فرح وسعادة.

أغنية "قلبي اختار" من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.